Девушка из семьи нудистов переехала и на второй день столкнулась с бойкотом

Пользовательница Reddit под ником nudistnextdoor_, выросшая в семье нудистов, поделилась историей о том, как переехала в студенческое общежитие. Вскоре она столкнулась с бойкотом от соседки по комнате по имени Кэти.

Девушка рассказала, что на второй день их совместного проживания в комнате было так жарко, что она решила спать без одежды. На следующее утро Кэти увидела ее топлес и попросила одеться. Затем она перестала разговаривать с соседкой.

Пытаясь выяснить причину бойкота, героиня истории узнала, что Кэти очень расстроила ее нагота. Рассказчица не согласилась с такой оценкой. «Я сказала, что нагота не может быть проблемой, даже если я была бы полностью голой, ведь мы обе девушки», — заявила автор поста.

Затем героиня истории сообщила соседке, что ее родители — нудисты. По словам девушки, они с детства учили ее спокойно относиться к человеческому телу, поэтому она не стесняется быть обнаженной. Услышав об этом, Кэти возмутилась, что ее не предупредили об этом заранее. «Это будет неловкий семестр», — пошутила автор истории.

Позже девушка добавила, что не собирается после своего признания ходить по комнате или спать без одежды. «Я понимаю, что на нудизме стоит клеймо позора, но мне кажется, Кэти слишком остро реагирует на ситуацию», — поделилась героиня истории и попросила пользователей Reddit рассудить их.

В комментариях к посту многие встали на сторону рассказчицы. «Нет ничего плохого в том, что ты не была полностью одета во сне», — поддержал ее один из юзеров. Многие также раскритиковали колледж девушки и заявили, что студенты должны иметь отдельные спальне. Героине поста также порекомендовали подождать, пока Кэти успокоится, а затем попробовать прийти к компромиссу.