Представлено первое электрическое грузовое судно на автопилоте

Первое в мире грузовое судно, не требующее присутствия людей на борту и работающее от электричества, спустят на воду до конца 2021 года, пишет CNN. Произведенный в Норвегии электрический автономный контейнеровоз Yara Birkeland перевезет груз от Бревика до Хереема. Дебют Yara планировался в 2020 году, но из-за пандемии его пришлось отложить.

Судно способно перевезти 103 контейнера при скорости 13 узлов (24 километра) в час. На нем установят батарею емкостью семь мегаватт/час — в тысячу раз больше, чем на электромобилях. Такие данные привел менеджер завода Yara Джон Слеттен (Jon Sletten).

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Сейчас загрузку и разгрузку судна осуществляет персонал, но вскоре для решения этих задач не понадобятся люди — их заменят автоматические краны и погрузчики. Отсутствие экипажа не только сделает судно экологичнее, но и сократит расходы на зарплаты. Использование контейнеровоза заменит ежегодно 40 тысяч поездок на грузовиках.

Эксперты считают, что перед полноценным переходом на автономные суда необходимо решить некоторые проблемы. Передвижение в крупных портах потребует улучшения системы навигации и диагностики, поскольку при отсутствии человека на борту все внештатные ситуации придется решать компьютеру. Также следует держать в голове юридические последствия тех или иных происшествий. Маршрут Yara Birkeland пройдет вдоль норвежского побережья, но если судно заплывет на чужую территорию, кому-то придется нести ответственность.

Ранее крупнейший морской грузоперевозчик Maersk сообщил, что потратит 1,4 миллиарда долларов на покупку восьми «зеленых» судов. Двухтопливные контейнеровозы, работающие на метаноле, спустят на воду в 2024 году. Вместимость каждого — 16 тысяч контейнеров.