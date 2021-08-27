Депутат Романов призвал сделать бесплатным анализ на антитела к коронавирусу

Зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой депутатский запрос с предложением включить тестирование на наличие антител к коронавирусу в программу обязательного медицинского страхования, то есть сделать его бесплатным. Об этом в четверг сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу парламентария.

По словам Романова, в его адрес постоянно поступают жалобы от жителей Санкт-Петербурга на недоступность тестов населению. Так, в Петербурге этот анализ можно сделать только за деньги, а стоимость теста составляет более тысячи рублей.

Как подчеркнул депутат, в условиях сложной экономической ситуации для большинства россиян расходы на тестирование на антитела — это значительная финансовая нагрузка. Отказывая себе в медицинском тестировании, люди буквально лишаются возможности узнать о состоянии собственного здоровья, на основе которого в том числе принимается решение о вакцинации.

«Увеличение количества проведенных тестирований будет способствовать повышению эффективности выявления граждан, инфицированных COVID-19, и ограничению дальнейшего распространения инфекции», — также отмечается в запросе. При этом Романов указал на то, что москвичи могут получить такую услугу бесплатно, тем самым исключая прививку на ранних стадиях заболевания, что влечет за собой ухудшение состояния.

