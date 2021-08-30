Фестиваль науки и технологий Geek Picnic впервые прошел на корабле

Международный фестиваль науки и технологий Geek Picnic, который ежегодно проводится на открытом воздухе, впервые прошел на барже в Москве. Еще одним отличием мероприятия в этом году стала зона с ночной программой. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«В этом году мы попробовали совершенно новый формат и не прогадали. Плавание по Москве-реке добавило атмосферности происходящему. Я думаю, мы сохраним этот формат для наших Гик-вечеринок», — рассказала директор фестиваля Марина Смирнова, добавив, что организаторы Geek Picnic продолжают надеются, что в этом году получится провести большой фестиваль на земле.

За время фестиваля участники прослушали лекции и, в частности, узнали, когда человечество освоит Луну и есть ли жизнь на Венере. Также на фестивале состоялся киберспортивный турнир по музыкальной виртуальной игре Beat Saber, в рамках которого было проведено более 200 боев.

Кроме того, участники события познакомились с роботами-кошками и роботами-собаками, сделали 242 фотографии с помощью специального селфи-робота, а также «чипировались». Кирилл Силин из проекта «Дневник чипированного», который носит под кожей три электронных устройства, помогающих в решении различных бытовых задач, установил 20 участникам фестиваля RFID и NFC импланты. С их помощью люди смогут забыть о домофонном ключе и бумажных визитках.



Во время фестиваля на корабле работал кибер-ЗАГС, где был зарегистрирован 141 союз. Церемонии бракосочетания провел андроидный робот новейшего поколения Алекс.

Ранее сообщалось, что на фестивале будут представлены такие высокотехнологичные разработки, как автономные роботы, нейрокомпьютеры, умные импланты, цифровые таблетки и вживляемые сенсоры. На мероприятии в качестве официантов выступят робокошки-официанты. Они будут брать заказы по меню, а вместо чаевых — принимать почесывания за ухом.