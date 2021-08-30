В российском городе поймали прикуривших от Вечного огня подростков

В Севастополе задержали подростков, прикуривших от Вечного огня мемориала к столетию окончания Гражданской войны в России. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.

Ранее в сети появилось видео, на котором двое молодых людей прикуривают от пламени памятника. В ходе проверки выяснилось, что нарушителями оказались двое 16-летних юношей и их ровесница, которая снимала и комментировала происходящее.

Молодые люди признались в содеянном и извинились перед севастопольцами. В отношении них составлены административные материалы по статье «Мелкое хулиганство», им грозит административный штраф от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток. Автору видео грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

8 мая в Краснодарском крае вандалы разрушили мемориал Великой Отечественной войны. Злоумышленники разбили памятные таблички стелы «Стойкости комсомольской» на горе Семашко, установленные в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года, являвшейся составной частью битвы за Кавказ.