В украинском министерстве приняли на работу пожизненно осужденную

В Министерство юстиции Украины приняли на работу женщину, отбывающую пожизненное заключение. Об этом глава ведомства Денис Малюська сообщил на своей странице в Facebook.

Результаты трудоустройства пожизненно осужденной он оценил положительно. «Работает нормально. Работодатель и работник довольны», — заявил министр.

По его словам, любым гражданам «крайне нежелательно сидеть на шее у государства». «В ситуации с пожизненниками — это не просто заработок, но и ресоциализация — главная цель, ради которой тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков. Ради нашей с вами безопасности», — подчеркнул Малюська.

В прошлом году на Украине появились платные VIP-камеры в следственных изоляторах нескольких регионов. Цены за проживание в них начинались от 540 гривен за сутки (около 1,5 тысяч рублей) и от 3060 гривен (почти 8400 рублей) — за месяц. Министр юстиции отметил, что средства, вырученные от тюремной аренды, пойдут на ремонт бесплатных камер. По его мнению, это позволит снизить число взяток за улучшение условий содержания в СИЗО.