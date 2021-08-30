В парламенте Эстонии завершился первый раунд голосования за президента

Единственный кандидат в президенты Эстонии от входящих в правящую коалицию Центристской партии и Партии реформ Алар Карис не набрал нужное количество голосов в первом раунде голосования в парламенте. Прямая трансляция из Рийгикогу ведется ETV+.

По результатам голосования, Карис набрал 63 голоса вместо необходимых 68 из 101. Кандидатуру Алара Кариса представили 59 членов Рийгикогу из фракции Центристской партии Эстонии и фракции Партии реформ Эстонии. В голосовании приняли участие 79 депутатов Рийгикогу. Незаполненных избирательных бюллетеней было 16.

Внеочередная сессия Рийгикогу продолжится завтра, 31 августа, в 12:00 в зале заседаний Рийгикогу. Представление кандидатов для регистрации на выборы президента республики начнется завтра, 31 августа. Республиканская избирательная комиссия зарегистрирует кандидатов до начала второго тура голосования в парламенте Эстонии.

Последние президентские выборы в Эстонии состоялись в 2016 году. Тогда пост главы государства впервые заняла женщина Керсти Кальюлайд. За кандидатуру Кальюлайд высказался 81 депутат, 17 бюллетеней для голосования остались незаполненными. В выборах главы государства участвовали 98 депутатов из 101.Против высказались семь членов фракции Консервативной народной партии Эстонии.