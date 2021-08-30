Папарацци засняли актеров Ченнинга Татума и Зои Кравиц во время свидания в парке

Американских актеров Ченнинга Татума и Зои Кравиц заподозрили в романе. Об этом сообщает Page Six.

Папарацци засняли знаменитостей во время прогулки в Центральном парке в Нью-Йорке. Артист был одет в черные брюки и белую рубашку, в то время как на его спутнице были широкие черные штаны и короткий топ.

Отмечается, что звезд уже не первый раз видят вместе. На прошлой неделе в сети появились фотографии их совместной прогулки, а позднее были опубликованы снимки, на которых актеры вместе выходят из продуктового магазина. В руках у Кравиц был букет цветов.

Несколько дней назад Кравиц развелась с актером Карлом Глусманом. Пара была в отношениях полтора года.

41-летний Ченнинг Татум известен по ролям в голливудских фильмах «Война миров», «Побочный эффект», «Шаг вперед», «Дорогой Джон», «Омерзительная восьмерка», «Супер Майк».

32-летняя Зои Кравиц снималась в таких картинах, как «Безумный Макс: Дорога ярости», «Дивергент», «Наркотик», «Хорошее убийство», «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», а также в сериале «Большая маленькая ложь».