Украинка сбежала из больницы после трепанации черепа

Во Львове вернули в больницу женщину, сбежавшую после операции по трепанации черепа

В украинском Львове пациентка сбежала из больницы после перенесенной операции по трепанации черепа, ее нашли на улице спустя сутки. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области в Facebook.

Инспектор роты тактико-оперативного реагирования Константин Сухарев на улице обратил внимание на женщину с забинтованной головой, которая была одета в одну футболку. Он подошел узнать, все ли в порядке, и обнаружил, что женщина была дезориентирована. Мужчина позвонил на линию 102, узнал, что пациентка пропала после серьезной операции и помог женщине вернуться в больницу.

Ранее стало известно, что напавший на бывшего президента Украины Петра Порошенко и обливший его зеленкой мужчина попал в реанимацию с острым алкогольным отравлением вскоре после того, как его отпустили из полиции.