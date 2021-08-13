В Львове медики объявили голодовку из-за долгов по зарплате

Врачи, медсестры и санитары Сосновской городской больницы в Львове объявили голодовку из-за невыплат долгов по зарплате. Об этом пишет «Эспресо.Запад».

Как утверждают медики, администрация учреждения на днях перечислила им зарплату за март, но пояснила, что более не сможет гасить задолженность из-за нехватки денег в Национальной службе здоровья. Персонал уверен, что такая ситуация сложилась из-за неэффективного расходования средств начальством. Сотрудники потребовали финансового аудита учреждения.

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«Еще нам сказали: найдите себе руководителя! К этому времени назначали неэффективных руководителей, которые только наращивали долги. А теперь, когда ситуация критическая, предлагают, чтобы кто-то из врачей взял на себя руководство», — сообщили сотрудники больницы.

При этом они заверили, что даже без просрочек выжить на зарплату медика на Украине практически невозможно. Оклад врача высшей категории составляет около шести тысяч гривен (16 тысяч рублей), а санитарки — меньше МРОТ. Несмотря на голодовку, персонал продолжает принимать пациентов. Реакции местных властей на этот инцидент пока не поступало.

В середине июля в Киеве на протест вышли пенсионеры силовых структур. Они потребовали от властей произвести обещанный президентом страны Владимиром Зеленским пересчет пенсионных выплат, а потом снесли металлические ограждения и попытались штурмовать здание Верховной Рады после отказа спикера парламента Дмитрия Разумкова выйти к ним.