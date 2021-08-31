Названы главные молодые актрисы России

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» (БК) при помощи портала «Кино-Театр.Ру» составило рейтинг главных молодых актрис России. Он опубликован на сайте БК.

Уточняется, что в список вошли артистки моложе 35 лет. Учитывались такие аспекты, как общее число их проектов, количество главных ролей, участие в рекламных кампаниях, награды, медийность и кассовые сборы. Лидером рейтинга была названа Любовь Аксенова. «Победу Аксеновой принес рекордный спрос на сериалы с ее участием, среди которых "Содержанки" и "Бывшие". Последним крупным полнометражным проектом с ее участием стал экшн-комикс "Майор Гром: Чумной доктор"», — говорится в публикации.

На втором месте оказалась Александра Бортич. У нее наблюдается самый высокий балл за посещаемость картин. Создатели рейтинга также отмечают работоспособность актрисы, которая успевает сниматься в большом количестве проектов.

Замкнула тройку Ирина Старшенбаум, чьи работы оказались востребованы на онлайн-платформах. Среди последних заметных фильмов и сериалов с ее участием выделили «Содержанок», «Медиатора» и «Вторжение».

В десятку также вошли Стася Милославская, Надежда Михалкова, Анна Котова-Дерябина, Софья Эрнст, Мила Сивацкая, Ольга Дибцева и Ангелина Стречина.

Ранее был опубликован рейтинг главных молодых актеров России. Первое место в нем занял Александр Петров.