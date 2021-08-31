В России ответили на статью о страхе Москвы перед союзом Украины и Польши

Джабаров о статье про страх Москвы перед Украиной и Польшей: русские ничего не боятся

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров фразой «русские ничего не боятся» оценил обозначенную в статье польского публициста Ежи Любах позицию о страхе Москвы перед укреплением польско-украинского союза. В беседе с «Лентой.ру» политик отметил, что прежде чем угрожать Москве, Киеву и Варшаве стоит разобраться в своих отношениях.

Ранее Ежи Любах заявил в своей статье для издания Gazeta Polska Codziennie, что Москва «ничего не боится так сильно, как укрепления польско-украинского союза». По мнению автора, об этом свидетельствуют «яростные атаки российской пятой колонны в Польше» на руководство страны.

Любах уверен, что Польша должна помочь Украине ради национальных интересов. При этом полякам «не обязательно любить Украину, чтобы вставать на ее сторону в каждом конфликте с Россией», добавил он. Публицист также заявил, что Польша является единственным потенциальным союзником Украины. Любах призвал украинские власти присоединиться к инициативе «Трех морей». В противном случае, по его мнению, весь регион Восточно-Центральной Европы может стать российско-немецким кондоминиумом.

«Нас союз Украины с Польшей нисколько не пугает»

Владимир Джабаров, комментируя статью Любаха, заявил, что прежде всего «этому публицисту надо понять, что русские ничего не боятся». «Было время, когда мы воевали со всей Европой в 41 году, когда не только гитлеровская Германия нам противостояла, но и страны Европы, прямо или косвенно. Поэтому нас союз Украины с Польшей нисколько не пугает», — заявил сенатор.

«Поляки должны понять, что Зеленский, Порошенко приходят и уходят, а русский и украинский народы как есть, так и останутся братьями. А Польше лучше всего поддерживать со своими ближайшими соседями, с Белоруссией, Россией нормальные отношения, а не отношения конфронтации. Они ни к чему хорошему не приведут», — высказался первый зампред профильного комитета Совфеда.

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Джабаров подчеркнул, что прежде чем образовывать какие-либо союзы, Польша и Украина в первую очередь должны разобраться в своих отношениях. Кроме того, он посоветовал Киеву опасаться Варшавы. «Потому что дружба дружбой, но они очень внимательно поглядывают на Галицию, которая, как они считают, исконно польские земли. Поэтому пусть Украина позаботится о защите своих западных границ», — порекомендовал политик.

В июле замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач предрек «поражение» попыткам России говорить о единстве русских и украинцев. По мнению политика, Москва пытается навязать Киеву историческое единство двух народов, обособленность народов Восточной Европы от западноевропейской культуры. Он добавил, что этот спор продолжается еще со времен Российской империи.