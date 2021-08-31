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Байдена призвали раскрыть Зеленскому правду об интересах Вашингтона в Киеве

Business Insiders: Байден должен рассказать Зеленскому правду об интересах США на Украине
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Фото: CARLOS BARRIA / Reuters

Обозреватель Business Insider Мэтью Май призвал президента США Джо Байдена рассказать украинскому коллеге Владимиру Зеленскому правду об интересах Вашингтона в Киеве.

Автор напомнил, что в июне американский лидер во время беседы с президентом Афганистана Ашрафом Гани не стал скрывать неизбежные проблемы с безопасностью, которые ждут Кабул после вывода войск западной коалиции.

«Сигнал был предельно ясен. Прошло 20 лет, потрачено два триллиона долларов, 2,5 тысячи американцев погибли, но обстановка в Афганистане не претерпела фундаментальных изменений», — написал Май.

По словам колумниста, когда в среду, 1 сентября, глава Украины посетит Белый дом, Байден получит возможность рассказать ему о том, что в действительности Киев имеет второстепенное значение для национальных интересов Соединенных Штатов. Май отметил, что американский лидер должен вспомнить свой разговор с Гани перед «неотвратимым падением Афганистана» и честно изложить Зеленскому, в чем заключаются интересы Вашингтона.

О встрече Зеленского и Байдена было объявлено в конце июля, сразу после телефонного разговора двух лидеров. Президенты обсудят «российскую агрессию» в Крыму и Донбассе, энергетическую безопасность Киева, борьбу с коррупцией и проекты демократических реформ в республике.

Как рассказали в офисе президента Украины, 1 сентября главы государств встретятся в один на один, а также в расширенном составе делегаций. Зеленский проведет переговоры с руководителями некоторых министерств и ведомств. Ожидается, что в ходе переговоров стороны подпишут ряд важных документов.

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