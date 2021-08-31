Зеленский заселился в роскошный отель в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон с рабочим визитом и заселился в роскошный пятизвездочный отель. Об этом сообщает портал ТСН.

Речь идет о гостинице Hey Adams, которая расположена через дорогу от Белого дома. Отмечается, что стоимость люксового номера в данном отеле составляет около двух тысяч долларов (146 тысяч рублей) за ночь.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала о планах украинского лидера в Вашингтоне. Она отметила, что Зеленский будет находиться в столице США 31 августа и 1 сентября, после чего отправится в Калифорнию. Встреча президента Украины и его американского коллеги Джо Байдена состоится в Белом доме. Кроме того, Зеленский планирует принять участие в открытии Украинского дома и посетить «знаковые для отношений Украины и США» места в американской столице.