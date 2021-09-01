Актриса Ирина Безрукова рассказала о знакомстве с Харви Вайнштейном

Актриса Ирина Безрукова заявила, что продюсер Харви Вайнштейн был вежлив при знакомстве

Российская актриса Ирина Безрукова рассказала о знакомстве с голливудским продюсером Харви Вайнштейном. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Я знакома с ним. Это случилось на Московском кинофестивале. Тогда [режиссер] Квентин Тарантино приехал в Москву в сопровождении Вайнштейна, их переводчиком был мой друг», — вспомнила артистка.

По ее словам, она подошла к режиссеру «Криминального чтива» и шутливо поинтересовалась, как ему российская зима. На самом деле фестиваль проходил летом, но температура воздуха составляла всего лишь 13 градусов, а на улице лил дождь. Тарантино ответил, что в России прекрасная зима.

«Затем я спросила Харви Вайнштейна, узнает ли он меня, и напомнила, что снималась в получившем "Оскар" чешско-британском фильме "Коля", прокатом которого ранее занимался Харви. "Прекрасный фильм! Вы играли маму мальчика, я вас помню!" — отреагировал Вайнштейн. Я поблагодарила Харви за прекрасный прокат», — отметила Безрукова.

Она подчеркнула, что продюсер вел себя вежливо и по-светски. Как заявила артистка, он совсем не выглядел монстром. Безрукова предположила, что актрисы сами соглашались на интимную близость с Вайнштейном, а со временем решили «подтолкнуть человека в пропасть».

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюремного заключения в марте 2020 года. Его признали виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени.