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Названы антитренды букетов к 1 сентября

Эксперт по этикету назвала неуместные букеты для учителей ко Дню Знаний
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Эксперт по современному этикету Татьяна Баранова в интервью РИА Новости рассказала об антитрендах среди букетов для учителей ко Дню Знаний.

По ее словам, самые непрактичные букеты для педагогов — из плюшевых игрушек, конфет, еды и канцелярских товаров. Она отметила, что еще совсем недавно такие подарки были модными, однако уже перешли в разряд антитрендов.

Баранова отметила, что в современном обществе сегодня закрепляется понятие осознанного потребление, и поэтому люди стараются отказываться от букетов, которые потом непонятно, как использовать. По ее мнению, съедобный букет из конфет и шоколадок — довольно специфичный подарок, поскольку может быстро испортиться на жаре.

Лучшим подарком Баранова назвала классический букет из живых цветов, подобранный с точки зрения практичности и уместности: не броский, не кричащий, и составленный из цветов разных оттенков.

Ранее стало известно, что социальнвя сеть «Одноклассники» к 1 сентября запустила стикеры с популярными школьными фразами. Кроме того, команда сервиса предложит школьникам и их родителям присоединиться к специальной ленте новостей, посвященной образовательному контенту.

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