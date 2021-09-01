Кадыров рассказал о бесплатном горячем питании в чеченских школах

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о подготовке школ республики к новому учебному году. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале главы региона.

«На сегодняшний день у нас насчитывается 496 школ, в которых обучается свыше 298 тысяч человек. В текущем году в Чеченской Республике открылись 17 новых школ, до конца года откроем еще четыре образовательных учреждения и три учебных корпуса. Благодаря масштабной помощи РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова нам удалось дооснастить предметные кабинеты в школах с 26 до 97 %. Также для детей организовано бесплатное горячее питание и созданы другие условия для качественного образовательного процесса», — сообщил Кадыров.

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По его словам, в республике также выпущен новый многотомный орфографический словарь, который насчитывает 250 тысяч слов, который поможет в сохранении чеченского языка.

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Ранее в августе Кадыров раскрыл детали разговора с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы Чечни, в разговоре Путин напомнил, что в тяжелые для республики и всей страны дни народ поддержал Ахмата Кадырова и путь, «ведущий к свободе от терроризма, экстремизма, к единству с Россией».