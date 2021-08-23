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Командир чеченского спецназа рассказал о «поджопниках» от Кадырова

Командир СОБР «Терек» Висмурадов рассказал, что Кадыров гонял его «поджопниками»
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Кадр: 1ADAT / YouTube

Вице-премьер правительства Чечни, командир чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек» Абузайд Висмурадов рассказал, что глава республики Рамзан Кадыров гонял его «поджопниками». Видео с переводом с чеченского языка появилось на YouTube-канале 1ADAT.

На кадрах руководитель региона тренируется в спортзале вместе с приглашенным гостем. Во время тренировки Кадыров звонит по видеосвязи Висмурадову и просит подтвердить, что он всегда побеждает в драке.

«Ко мне пришел друг, он не верит, что я с самого детства побеждаю тебя в драке», — говорит Кадыров. Висмурадов с ним соглашается. «Он меня поджопниками гонял всегда», — уточнил вице-премьер Чечни.

В феврале 2020 года российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко рассказал о тренировке с главой Чечни. Спортсмен заметил, что Кадыров его не жалел и «бил жестко с обеих рук».

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