В российском регионе туристов призвали одеваться по правилам мусульманских стран

Администрация Джейрахского района в Республике Ингушетия призвала туристов, посещающих российский регион, одеваться по правилам мусульманских стран. Памятка с рекомендациями опубликована на официальной странице администрации в Instagram.

Так, власти района посоветовали женщинам носить свободные наряды, которые не обтягивают тело и не слишком прозрачные или короткие. При этом мужчинам предлагается отказаться от шорт, особенно выше колена, поскольку их в регионе носят только дети. «Нужно учитывать и уважать местные обычаи и традиции, чтобы избежать неловких ситуаций», — подчеркнули авторы заметки.

Кроме того, в памятке указано, что женщинам не рекомендуется курить в общественных местах, а мужчинам не стоит пытаться заговорить с незнакомыми девушками, не нужно их пристально разглядывать и указывать на них пальцем.

В августе в Дагестане местный житель раскритиковал туристов из-за коротких шорт и снял их на видео, — по его мнению, они были одеты непристойно для посещения республики. На опубликованных кадрах можно увидеть мужчину и женщину в шортах выше колен, футболках и шлепках, гуляющих в горах рядом со стадом овец.