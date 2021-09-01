В США проанализировали фото покидающего Афганистан генерала

В США проанализировали снимок последнего покинувшего Кабул американского военного. Главный критик искусства и архитектуры журнала The Washington Post Филип Кенникотт заявил, что «призрачно-зеленая картинка», на которой изображен командующий 18-м воздушно-десантным корпусом генерал-лейтенант Крис Донахью, символизирует не конец войны в Афганистане, а лишь завершение миссии. А уход военнослужащих является началом новой эпохи для населения страны.

«Это конец 20-летней войны (...) Истинность изображения, насколько нам известно, точна, но ограничена. Хотя, по определению некоторых журналистов и политиков, он [Крис Донахью], возможно, был последним военным, он определенно не был последним американцем, ступившим на землю[Афганистана]. Американцы остаются в Афганистане, некоторые охотно, другие нет, и мы почти наверняка вернемся туда так или иначе», — сказал критик и добавил, что после эвакуации войск США в республике продолжают работать представители других стран и неправительственные организации.

Кенникотт отметил, что данная фотография стала вирусной и может стать символом завершения длинной и трагической главы американской и афганской истории. «Случайно или намеренно этот кадр идеально срежиссирован и дает ощущение кинематографической завершенности. Хотя палитра зеленого цвета, она отображает мир в черно-белом цвете, как в фильмах столетней давности», — уточнил автор материала. По его словам, круглый формат фото (на снимке, сделанном инфракрасной камерой, генерал-лейтенант изображен будто через прицел ночного видения) использовался режиссерами в эпоху немого кино в финальных сценах — так зрителям показывали, что кино закончилось.

При этом генерал на фото выступает в роли послушного простого солдата в образе, который неявно говорит: мы сыграли свою роль и выполнили свой долг, а поражение — дело политическое, а не военное.

В заключение критик отметил, что Крис Донахью на снимке олицетворяет «последнего человека на земле», навевает идеи ответственности и «даже рыцарства». Автор материала сравнил генерала с капитаном тонущего корабля — если моряк последним уходит с палубы, то офицер последним покидает Афганистан. «Война, которая всегда беспорядочная, жестокая и хаотичная, представлена ​​сценой индивидуальной доблести, что является важной, но ограниченной правдой», — подчеркнул Кенникотт и отметил, что изображение передает чувство долга и завершенности. Однако в нем ничего не говорится о последствиях войны ни для американского персонала, ни для миллионов афганцев.

Ранее в Twitter-аккаунте Пентагона появилась фотография последнего американского военного, покинувшего Афганистан. На снимке генерал-лейтенант Крис Донахью поднимается на борт C-17 ВВС США со штурмовой винтовкой в руке. После его посадки в самолет США официально завершили вывод своих войск из Исламской республики.

О том, что в Афганистане не осталось ни одного американского военнослужащего, в ночь на 31 августа сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM) генерал Кеннет Маккензи. По его словам, за весь срок кампании в Афганистане погибли 2461 американских военных и гражданских лиц. Еще более 20 тысяч граждан США получили ранения, добавил он. В свою очередь, представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Забихулла Муджахид заявил, что с уходом американских войск Афганистан обрел полную независимость.