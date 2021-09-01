Украина и США договорились вместе наблюдать за околоземной орбитой

Государственное космическое агентство Украины и Министерство обороны США подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности космических полетов и предоставления услуг и информации по космической ситуационной осведомленности. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Документ регулирует вопросы обмена сведениями о полетах космических аппаратов на околоземной орбите. Это позволит Киеву наблюдать за военными и гражданскими спутниками других стран, изучать их функциональные возможности, а также систематизировать эти данные вместе с американскими специалистами.

Отмечается, что стороны также договорились обмениваться данными о внештатных ситуациях в космосе. Речь идет об угрозах, которые могут возникнуть в связи с поломкой космических аппаратов из-за схода с орбиты, непреднамеренного вхождения в атмосферу и неправильной утилизации.

31 августа стало известно о встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) Билла Нельсона. На ней обсуждались совместные проекты Киева и Вашингтона в сфере освоения космоса, после чего украинский лидер пообещал превратить свою страну в «космическое государство».