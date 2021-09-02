Среда обитания
 
Последние новости
Спецназ «Талибана» со знаменосцем зачистил аэропорт Кабула
Российские волейболисты проиграли в стартовом матче чемпионата Европы
Международные резервы России выросли до исторического максимума
На Украине ввели санкции против ряда СМИ
Передвигающаяся по суше хищная рыба из России вторглась в американский штат
Владелец Mercedes проехал по тротуару в Москве и попал на видео 
Жертва китайских властей выделит миллиарды долларов на поддержку Пекина
Объявлено о прекращении поддержки еще одной Windows
Один из богатейших людей совершил редкую ошибку
Новости партнеров
Прослушать новость

Названы районы Москвы с самой подешевевшей арендой жилья

ЦИАН: силльнее всего в Москве с сентября 2020 года подешевел съем квартир на Якиманке
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

Аналитики рынка недвижимости озвучили данные по аренде жилья в Москве за последний год. Сильнее всего подешевел съем квартир с 1 сентября 2020 года на Якиманке, в Гагаринском районе и Кунцево, подчеркнули специалисты ЦИАН, передает РБК.

Всего ставка долгосрочного найма жилья упала в 20 районах, пять из которых в Западном административном округе, три — в Северном, по два в Восточном, Северо-Восточном, Центральном, Южном, Юго-Западном и Юго-Восточном округах. Наиболее заметное падение цен зафиксировано в районе Якиманка, где средняя ставка аренды опустилась на 19,4 процента.

Второе место у Гагаринского района (-12,1 процента), третье — у объектов в Кунцево (-8,3 процента). Завершают пятерку лидеров по снижению стоимости съемного жилья Богородское (-7,3 процента) в Восточном административном округе и Ростокино (-7,1 процента) в Северо-Восточном административном округе. В целом по районам Старой Москвы средняя ставка аренды за год выросла на пять процентов. Увеличение стоимости аренды с начала 2021 года составило около 1,4 процента.

«С начала года ставки стагнировали, а во многих районах даже сокращались за счет низкого спроса: многие компании и университеты сохраняли удаленный формат, в связи с чем сотрудники и студенты переставали снимать жилье и уезжали в свои родные города. Сказалась и высокая конкуренция: на рынок в 2021 году вышли новые объемы от инвесторов, купивших квартиры по льготным ипотечным ставкам в 2020 году», — комментирует ситуацию в сегменте руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Ранее россиян предупредили о подорожании арендного жилья осенью 2021 года. Динамика в сторону увеличения расценок на съем квартир по стране обусловлена не только изменением стоимости объектов недвижимости, но и с началом учебы в традиционном формате. Студенты возвращаются в крупные города в связи с отменой удаленки, введенной из-за пандемии коронавируса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Иностранцы бросились снимать дорогие квартиры в Москве
Съемным квартирам в Сочи предложили присвоить звезды
Россиян обеспечат арендным жильем
Другие материалы рубрики
Среда обитания00:0311 июня

Американский город уходит под землю:

почему в этом виноваты его жители?
03:1125 августа

Мутко оценил рост цен на жилье в России

14:5231 августа

Урбанист оценил идею построить новый город-миллионник на Дальнем Востоке

14:1131 августа

Бежавшие от пожара американцы устроили пробку на дороге

Среда обитания00:0228 мая

Морской бой.

Кто скупает квартиры в Сочи и можно ли найти выгодное жилье на главном курорте России?
13:4731 августа

Рогозин предложил построить в России город космонавтики

13:0931 августа

Травивший тараканов россиянин пострадал от взрыва

12:3631 августа

В России увидели риски для строительства жилья

Среда обитания00:0423 мая

Пункт назначения.

Бескрайние поля, долги и хрустящая курица: как появился самый красивый в мире «Макдоналдс»
11:4931 августа

В Москве резко подорожало жилье без прописки

11:0331 августа

Проклова рассказала о строительстве дома в Сочи

10:2431 августа

Продавцам квартир в Москве предрекли тяжелые времена

Россия
Зюганов назвал Иисуса Христа первым коммунистом
«Нужно было идти до конца»
25 лет назад закончилась первая чеченская война. Почему ее завершение считают предательством?
Россиян возмутил заасфальтированный люк в Москве
«Никакой мечети тут нет и не будет!»
 
Россияне смогут оформить временную регистрацию через портал госуслуг
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября.
Главное о выплатах, изменениях в школах, штрафах и новом дорожном знаке
Путин прибыл на площадку ВЭФ
Все материалы
Мир
В Великобритании назвали главные симптомы «долгого» коронавируса
Стало известно о массовом насилии над детьми в религиозных организациях
«Не стреляйте, мы ваши братья»
30 лет назад в Югославии убили советских журналистов. Почему за их смерть никто не ответил
Объяснен парадоксальный рост заболеваемости COVID-19 в Израиле
Героиновый джихад.
Афганские наркотики продают по всему миру. Рискнут ли талибы отказаться от этого прибыльного бизнеса?
Талибы назвали неразумными требования лидеров панджшерского сопротивления
Десятки человек погибли в результате терактов в Кабуле.
Ответственность за взрывы взяло на себя «Исламское государство»
Все материалы
Бывший СССР
Украина рассказала об обсуждении России на переговорах в США
Зеленский назвал темы для разговора на встрече с Байденом
На Украине назвали главную интригу встречи Зеленского с Байденом
«Сколько вы нам заплатили? Ноль!»
Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы
Застрявшим на границе Польши и Белоруссии афганцам привезли гуманитарную помощь
«Люди бежали в панике»
Азербайджан отбил у Армении стратегически важный город. Как живет Шуша после кровопролитных боев?
Все материалы
Экономика
Один из богатейших людей совершил редкую ошибку
«Бизнес в объективе».
ПСБ проводит фотовыставку на Ленинградском вокзале в Москве и Московском вокзале в Санкт-Петербурге
Сбер поделился полученным в ходе пандемии опытом
Бесплатный билет в мир искусств.
Как правительство РФ стимулирует молодежь посещать учреждения культуры
Европе предсказали волну банкротств
США помогли России заработать миллиарды долларов
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Все материалы
Силовые структуры
Московского следователя заподозрили во взятках и объявили в розыск
«Про Фишера слышали? Это я»
25 лет назад в России провели последнюю смертную казнь. В Москве расстреляли убийцу 11 детей
ФСБ опубликовала архивы о массовых зверствах японцев над советскими гражданами
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Сокамерник советского маньяка Фишера поделился пережитым ужасом от встречи с ним
Александр ЛитвиновПоследний прорыв.
Как ополченец из ДНР сделал оружие в российской колонии и дал бой тюремному спецназу
Опубликовано написанное перед казнью послание советского маньяка Фишера матери
Все материалы
Наука и техника
Появились снимки строящегося стратегического бомбардировщика Ту-160М2
В Китае начали производить российско-китайский самолет CR929
Samsung рассказала о камере рекордного разрешения
Выявлен новый риск для людей с болезнями сердца
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Новый образ Сергея Шнурова удивил пользователей сети
Слово пацана.
В прокат вышла «Легенда о Зеленом рыцаре». Почему это лучшее фэнтези года?
Стали известны причины проверки полицией лидера Rammstein
Черти водятся.
Мэтт Дэймон изменился до неузнаваемости ради роли в «Тихом омуте». Почему этот фильм ждет «Оскар»?
К приехавшему в Россию лидеру Rammstein пришла полиция
«Припасть к народной груди»
Какой видит историю России Виктор Пелевин: отрывок из его нового романа
Собянин оценил вызвавшую резонанс скульптуру на Болотной набережной
Все материалы
Интернет и СМИ
Женщина услышала шутку родителей и выгнала их из дома
Популярный комик рассказал о пережитой им звездной болезни
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
FESCO, NtechLab и «БИНОМ» приступили к реализации «умного порта» во Владивостоке
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Невеста получила неправильный свадебный торт и была «убита горем»
Безумные времена.
Нищета, борьба за жизнь и планета на грани катастрофы — на снимках лучших фотографов мира
Все материалы
Ценности
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Стадо буйволов отбило сородича у прайда львов и попало на видео
Числа из телепередачи принесли мужчине 14 миллионов рублей
Диетологи назвали самые вредные пищевые привычки для пытающихся похудеть
Названы укрепляющие осенью иммунитет продукты
Невероятные приключения Джоджо.
Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Все материалы
Раскрыт запас хода водородного Aurus Senat
Самый мощный Mercedes-AMG: почему он важен для всей индустрии?
843 л.с. и 2,9 с до ста»: гонка вооружений близка к финалу
Производство Tesla Roadster снова отложили
Новая Audi A3: просто расслабьтесь
Ждёте ли вы интриги от теста очередной новой Audi?
Россиян предупредили о дефиците автомобильных запчастей
Chevrolet Trailblazer и ещё пять компактных кроссоверов для России
Присматриваемся к соперникам нового вседорожника
Стало известно, когда Genesis откажется от обычных двигателей
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«В Америке к власти пришли нечестивые люди»
Религиозные иностранцы бросают все и переезжают в Россию. Что они здесь ищут?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мы очень предприимчивый народ»
Носящая хиджаб дагестанка — о службе в армии, бизнесе, феминизме и предрассудках
Названы самые красивые старинные города России
Россиянам предложили туристический железнодорожный маршрут по Приволжью
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В Татарстане построили первый дом на альтернативных источниках энергии
Все материалы