Названы районы Москвы с самой подешевевшей арендой жилья

ЦИАН: силльнее всего в Москве с сентября 2020 года подешевел съем квартир на Якиманке

Аналитики рынка недвижимости озвучили данные по аренде жилья в Москве за последний год. Сильнее всего подешевел съем квартир с 1 сентября 2020 года на Якиманке, в Гагаринском районе и Кунцево, подчеркнули специалисты ЦИАН, передает РБК.

Всего ставка долгосрочного найма жилья упала в 20 районах, пять из которых в Западном административном округе, три — в Северном, по два в Восточном, Северо-Восточном, Центральном, Южном, Юго-Западном и Юго-Восточном округах. Наиболее заметное падение цен зафиксировано в районе Якиманка, где средняя ставка аренды опустилась на 19,4 процента.

Второе место у Гагаринского района (-12,1 процента), третье — у объектов в Кунцево (-8,3 процента). Завершают пятерку лидеров по снижению стоимости съемного жилья Богородское (-7,3 процента) в Восточном административном округе и Ростокино (-7,1 процента) в Северо-Восточном административном округе. В целом по районам Старой Москвы средняя ставка аренды за год выросла на пять процентов. Увеличение стоимости аренды с начала 2021 года составило около 1,4 процента.

«С начала года ставки стагнировали, а во многих районах даже сокращались за счет низкого спроса: многие компании и университеты сохраняли удаленный формат, в связи с чем сотрудники и студенты переставали снимать жилье и уезжали в свои родные города. Сказалась и высокая конкуренция: на рынок в 2021 году вышли новые объемы от инвесторов, купивших квартиры по льготным ипотечным ставкам в 2020 году», — комментирует ситуацию в сегменте руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Ранее россиян предупредили о подорожании арендного жилья осенью 2021 года. Динамика в сторону увеличения расценок на съем квартир по стране обусловлена не только изменением стоимости объектов недвижимости, но и с началом учебы в традиционном формате. Студенты возвращаются в крупные города в связи с отменой удаленки, введенной из-за пандемии коронавируса.