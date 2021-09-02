Роберто Бениньи получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф

Итальянскому актеру и режиссеру Роберто Бениньи вручили почетного «Золотого льва Святого Марка» за вклад в мировой кинематограф на открытии 78-го Международного Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщает ТАСС.

Зрителям церемонии были представлены избранные фрагменты главных работ артиста. Само вручение награды публика приветствовала овациями.

«Я переполнен эмоциями, чувством благодарности и любви. Многие режиссеры выбрали меня для своих историй, и эти истории стали общими», — сказал 68-летний Бениньи при получении статуэтки «Золотого льва». Кинематографист также выразил свою признательность всем режиссерам, с которыми ему довелось сотрудничать. Среди них — Федерико Феллини, Бернардо Бертолуччи, Джим Джармуш и другие. Особую благодарность Бениньи адресовал своей супруге, актрисе Николетте Браски.

Роберто Бениньи родился 27 октября 1952 года. За свою карьеру он исполнил роли более чем в 30 фильмах, среди работ с его участием такие картины, как «Луна» Бертолуччи, «Кофе и сигареты» и «Вне закона» Джармуша, «Голос луны» Феллини, «Пиноккио» Маттео Гарроне и другие. Бениньи также снял несколько собственных картин, удостоенных высоких оценок аудитории и кинокритиков. Так, военная мелодрама Бениньи «Жизнь прекрасна» 1997 года получила три премии «Оскар». В Италии Бениньи считается одним из ведущих кинематографистов современности.