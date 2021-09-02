Культура
 
Последние новости
В Кремле оценили поступок поправившего Путина школьника
В ЕС решили заняться общей обороной из-за хаотичной эвакуации из Кабула
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России
Турция пообещала «Талибану» продолжить сотрудничество
В Минздраве заявили о управляемой пандемии коронавируса в России
В Госдуме назвали визит Зеленского в США получением «наставлений от сюзерена»
В России разработали быстрые тест-системы для обнаружения штаммов COVID-19
ФСБ опубликовала архивы о массовых зверствах японцев над советскими гражданами
Сокамерник советского маньяка Фишера поделился пережитым ужасом от встречи с ним
Новости партнеров
Прослушать новость

Роберто Бениньи получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф

Итальянскому кинематографисту Роберто Бениньи вручили почетного «Золотого льва»
Перейти в «Мою Ленту»
Роберто Бениньи
Роберто Бениньи
Фото: Yara Nardi / Reuters

Итальянскому актеру и режиссеру Роберто Бениньи вручили почетного «Золотого льва Святого Марка» за вклад в мировой кинематограф на открытии 78-го Международного Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщает ТАСС.

Зрителям церемонии были представлены избранные фрагменты главных работ артиста. Само вручение награды публика приветствовала овациями.

Как Россия подсела на «Черный бумер» и ополчилась на Киркорова
Читать

«Я переполнен эмоциями, чувством благодарности и любви. Многие режиссеры выбрали меня для своих историй, и эти истории стали общими», — сказал 68-летний Бениньи при получении статуэтки «Золотого льва». Кинематографист также выразил свою признательность всем режиссерам, с которыми ему довелось сотрудничать. Среди них — Федерико Феллини, Бернардо Бертолуччи, Джим Джармуш и другие. Особую благодарность Бениньи адресовал своей супруге, актрисе Николетте Браски.

Роберто Бениньи родился 27 октября 1952 года. За свою карьеру он исполнил роли более чем в 30 фильмах, среди работ с его участием такие картины, как «Луна» Бертолуччи, «Кофе и сигареты» и «Вне закона» Джармуша, «Голос луны» Феллини, «Пиноккио» Маттео Гарроне и другие. Бениньи также снял несколько собственных картин, удостоенных высоких оценок аудитории и кинокритиков. Так, военная мелодрама Бениньи «Жизнь прекрасна» 1997 года получила три премии «Оскар». В Италии Бениньи считается одним из ведущих кинематографистов современности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский фильм про раскаявшегося силовика покажут на Венецианском фестивале
Названы лауреаты Венецианского кинофестиваля
Серебренников стал почетным доктором французского университета
Другие материалы рубрики
Культура16:0223 августа

«Ой, девки, загуляю!»

Как Россия угорела по Шнурову с «Ленинградом», влюбилась в Диму Билана и сплясала под Сердючку
09:2728 августа

К приехавшему в Россию лидеру Rammstein пришла полиция

22:4027 августа

Собянин оценил вызвавшую резонанс скульптуру на Болотной набережной

18:4727 августа

Певицу Агурбаш доставили на допрос в Москве из-за розыска в Белоруссии

Культура16:0116 августа

Встали на поток.

Как Россия оплакивала Михаила Круга, запускала «Фабрику звезд» и танцевала под «Дискотеку Авария»
18:3227 августа

Основатель «Смысловых галлюцинаций» впал в кому

17:5327 августа

Фестиваль «Дикая мята» будет идти десять дней

17:0627 августа

Опубликована свежая фотография Виктора Пелевина

Культура00:0216 августа

Суперзвезда из России, ливанское техно и башня для разговора с богом:

что ждать от главного фестиваля лета Signal
16:1027 августа

Российские зрители назвали лучшую отечественную экранизацию

15:4627 августа

Юлия Пересильд рассказала о подготовке к полету в космос

15:0527 августа

Лия Ахеджакова пожаловалась на травлю после скандала в «Современнике»

Россия
Россиянка возмутилась открытием секс-шопа и получила предложение отовариться
«Нужно было идти до конца»
25 лет назад закончилась первая чеченская война. Почему ее завершение считают предательством?
Разводившийся с женой россиянин погиб при странных обстоятельствах
«Никакой мечети тут нет и не будет!»
 
Подведены итоги первого дня 2 Просветительского марафона «Новое Знание»
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября.
Главное о выплатах, изменениях в школах, штрафах и новом дорожном знаке
Россияне пожаловались на угрозы после поддержки ресторанной сети «Тануки»
Все материалы
Мир
Российский социолог увидел улучшения в жизни афганцев после прихода талибов
Зеленский и Байден завершили переговоры в США
«Не стреляйте, мы ваши братья»
30 лет назад в Югославии убили советских журналистов. Почему за их смерть никто не ответил
В Белом доме назвали условия для вступления Украины в НАТО
Героиновый джихад.
Афганские наркотики продают по всему миру. Рискнут ли талибы отказаться от этого прибыльного бизнеса?
Зеленский попросил Байдена помочь вернуть 450 пленных украинцев
Десятки человек погибли в результате терактов в Кабуле.
Ответственность за взрывы взяло на себя «Исламское государство»
Все материалы
Бывший СССР
Украина рассказала об обсуждении России на переговорах в США
Зеленский назвал темы для разговора на встрече с Байденом
На Украине назвали главную интригу встречи Зеленского с Байденом
«Сколько вы нам заплатили? Ноль!»
Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы
Застрявшим на границе Польши и Белоруссии афганцам привезли гуманитарную помощь
«Люди бежали в панике»
Азербайджан отбил у Армении стратегически важный город. Как живет Шуша после кровопролитных боев?
Все материалы
Экономика
Названо число работающих на удаленке россиян
«Бизнес в объективе».
ПСБ проводит фотовыставку на Ленинградском вокзале в Москве и Московском вокзале в Санкт-Петербурге
Японский гигант запретил сотрудникам курить дома
Бесплатный билет в мир искусств.
Как правительство РФ стимулирует молодежь посещать учреждения культуры
Глава Минтруда заявил о выходе российского рынка на допандемийный уровень
Замглавы Минфина рассказал о попытке мошенников обмануть его
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Все материалы
Силовые структуры
Российские полицейские стали ходить на стендапы в поисках экстремизма в шутках
Александр ЛитвиновПоследний прорыв.
Как ополченец из ДНР сделал оружие в российской колонии и дал бой тюремному спецназу
Присяжные вынесли обвинительный вердикт бизнесмену Быкову за двойное убийство
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянину отменили приговор за педофилию после признания школьниц в его оговоре
Задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Тюмени.
Бывший полицейский мог совершить в городе несколько убийств
Стало известно об увольнении Путиным пяти генералов МВД
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Новый образ Сергея Шнурова удивил пользователей сети
Слово пацана.
В прокат вышла «Легенда о Зеленом рыцаре». Почему это лучшее фэнтези года?
Стали известны причины проверки полицией лидера Rammstein
Черти водятся.
Мэтт Дэймон изменился до неузнаваемости ради роли в «Тихом омуте». Почему этот фильм ждет «Оскар»?
К приехавшему в Россию лидеру Rammstein пришла полиция
«Припасть к народной груди»
Какой видит историю России Виктор Пелевин: отрывок из его нового романа
Собянин оценил вызвавшую резонанс скульптуру на Болотной набережной
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер заявил о ненависти к Сталину и сравнил его с Гитлером
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
Крупнейшие российские IT-компании подпишут хартию по защите детей в сети
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Невеста запретила лучшей подруге приходить на свадьбу по неожиданной причине
Безумные времена.
Нищета, борьба за жизнь и планета на грани катастрофы — на снимках лучших фотографов мира
Собчак устроила скандал полиции на свадьбе Моргенштерна
Все материалы
Ценности
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Стадо буйволов отбило сородича у прайда львов и попало на видео
Числа из телепередачи принесли мужчине 14 миллионов рублей
Диетологи назвали самые вредные пищевые привычки для пытающихся похудеть
Названы укрепляющие осенью иммунитет продукты
Невероятные приключения Джоджо.
Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Все материалы
Совладелец АвтоВАЗа заявил, что автомобили Lada качественнее иномарок
Самый мощный Mercedes-AMG: почему он важен для всей индустрии?
843 л.с. и 2,9 с до ста»: гонка вооружений близка к финалу
Kia показала новый Sportage для Европы
Новая Audi A3: просто расслабьтесь
Ждёте ли вы интриги от теста очередной новой Audi?
До России добрался Toyota Land Cruiser 300 GR Sport
Chevrolet Trailblazer и ещё пять компактных кроссоверов для России
Присматриваемся к соперникам нового вседорожника
Hyundai раскрыла внешность кроссовера Casper
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«В Америке к власти пришли нечестивые люди»
Религиозные иностранцы бросают все и переезжают в Россию. Что они здесь ищут?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мы очень предприимчивый народ»
Носящая хиджаб дагестанка — о службе в армии, бизнесе, феминизме и предрассудках
Аналог Дворцовой площади предложили создать во Владивостоке
Россиянам назвали десять маршрутов для путешествий по стране осенью
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В Хабаровске открыли первую мастерскую колясок для собак-инвалидов
Все материалы