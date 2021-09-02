Африканские старушки начали выращивать марихуану для выживания

На юге Эсватини поколения пожилых женщин и мужчин начали выращивать марихуану, чтобы прокормить своих детей и внуков. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, многие дети на юге Африки остаются сиротами, так как их родители становятся жертвами эпидемии СПИДа. Так, пожилым родственникам приходится самостоятельно обеспечивать семью. Одним из наиболее популярных способов заработка для старушек в Эсватини стало производство каннабиса — так называемого «свазилендского золота».

59-летняя местная жительница Нонседо Мангуя (Noncedo Manguya) рассказала The Guardian, что пыталась найти работу или открыть свой бизнес на протяжении нескольких лет. Однако в африканской стране остается проблема безработицы, в особенности среди женского населения. Мангуе пришлось заняться незаконной деятельностью для выживания ее пяти внуков. «Этим детям нужно ходить в школу, но правительство им совсем не помогает. Я должна совершать преступления, выращивать травку, чтобы позаботиться о них», — подчеркнула она.

24 июля сообщалось, что президент Колумбии Иван Дуке разрешил экспорт каннабиса в медицинских целях. Политик назвал национальное законодательство, которое регулирует медицинский каннабис, лучшим в регионе и выразил надежду на то, что это позволит стране занять доминирующую позицию в секторе медицинской марихуаны в Латинской Америке.