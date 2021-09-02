СБУ начала обыск у мэра Полтавы

Служба безопасности Украины начала обыск в кабинете мэра Полтавы Александра Мамая

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проводить обыск в кабинете мэра Полтавы Александра Мамая, передает «Страна.ua».

Следственные действия также проводятся у начальника управления горсовета по вопросам градостроения. Причина обысков пока не названа.

В августе уже проходили обыски в структурах киевской мэрии. Глава города Виталий Кличко заявлял, что офис президента считает его главным конкурентом и хочет испортить ему репутацию.

15 августа был найден мертвым мэр Кривого Рога Константин Павлов. Тело обнаружили на веранде загородного дома чиновника, рядом с ним лежало ружье. МВД рассматривает три версии смерти мэра: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.