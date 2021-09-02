Две трети российских городов оказались неудобными для жизни

Две трети городов в России не соответствуют индексу качества городской среды. Об этом сообщил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава института развития «Дом.рф» Виталий Мутко, передает РИА Новости.

«Мы с Минстроем постоянно проводим работу и видим, что из 1,118 тысячи городов порядка 70 процентов не соответствуют критериям индекса качества городской среды. Это и дороги, и транспорт, и экология, доступность инфраструктуры и так далее», — заявил Мутко на одной из сессий ВЭФ.

Индекс качества городской среды — инструмент для оценки качества материальной городской среды и условий ее формирования. Индекс, оценивающий в том числе удобство жизни в городах, формируется министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстроем РФ). Результаты для каждого города публикуются на специальном сайте. По итогам 2020 года крупнейшим российским городом с наиболее качественной средой оказалась Москва, набравшая 288 баллов.