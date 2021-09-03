Обладательница самого большого рта в мире рассказала о травле в школе

Американка Саманта Рамсделл (Samantha Ramsdell), признанная обладательницей самого большого рта в мире, рассказала о трудных временах в школе. Об этом сообщает The Sun.

По словам 31-летней блогерши, во время учебы над ней издевались из-за ее уникальной особенности. Ученики травили ее и придумывали обидные прозвища, такие как «большеротый окунь». «Мне удалось превратить свой самый большой недостаток в свой самый большой актив. Я никогда не думала, что все так получится, и это безумие, но это правда», — поделилась она.

Саманта призналась, что со временем научилась любить своих ненавистников и двигаться дальше. Она также завела канал в TikTok, на который подписано более 1,9 миллиона человек. Девушка снимает пародийные ролики, а также публикует ролики, на которых есть огромные бутерброды. Саманта отметила, что хочет поощрять людей любить и принимать себя такими, какие они есть.

В июле 2021 года Саманта попала в Книгу рекордов Гиннеcса. Рот девушки в длину составляет 6,52 сантиметра.

