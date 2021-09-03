Стало известно о скором визите американских конгрессменов на Украину

Несколько десятков американских конгрессменов, журналистов, педагогов, бизнесменов и ученых посетят Украину 8 сентября для участия в национальном молитвенном завтраке. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на председателя оргкомитета мероприятия Павла Унгуряна.

Национальные молитвенные завтраки проходят на Украине уже на протяжении девяти лет. В 2021 году мероприятие приурочено к 30-летию независимости страны. Его должны посетить около тысячи человек, в том числе множество иностранных гостей из Евросоюза, США и стран Латинской Америки.

Как стало известно, 8 сентября в составе американской делегации на завтрак прибудут конгрессмен от штата Калифорния Хуан Варгас, сопредседатель украинского кокуса в Конгрессе и представитель Пенсильвании Брайан Фитцпатрик и Боб Макьюэн — бывший советник экс-президента Рональда Рейгана. Планируют ли политики участвовать в других мероприятиях и проводить встречи с украинскими должностными лицами, пока не сообщается.

Ранее советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов призвал Белый дом и американский Конгресс увеличить объем военной помощи для республики до уровня Афганистана. «Киеву необходимы миллиарды долларов для выживания в долгосрочной перспективе в условиях российской угрозы», — сказал чиновник.