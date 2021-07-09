В Верховной Раде назвали американских конгрессменов «настоящими друзьями»

Члены Конгресса США являются «настоящими друзьями» Украины. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от фракции «Слуга народа» Александр Мережко, сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, американские конгрессмены «неравнодушны к тому, что происходит на Украине» и готовы наращивать свою поддержку республике.

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В то же время Мережко отметил, что его стране необходимо четко назвать то, что она хотела бы получить от США. Он подчеркнул, что депутатам Верховной Рады следует наладить такие отношения с американскими коллегами, чтобы была возможность в любое время обратиться к ним и «обсудить определенные насущные вопросы, которые возникают».

Депутат также обратил внимание на «твердый, настоящий консенсус относительно Украины» между Республиканской и Демократической партиями США. Он выразил уверенность в сохранении двухпартийной поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

В июне старший научный сотрудник в области внешней и оборонной политики в Институте Катона в Вашингтоне Тед Гален Карпентер назвал Украину недостойным и небезопасным союзником для США. Он раскритиковал Киев за «разнузданную коррупцию и попытки заткнуть рот демократическим критикам», а также за несоблюдение прав и свобод человека. Кроме того, Карпентер подчеркнул, что союз с Украиной может втянуть США в ненужную войну.