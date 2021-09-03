Стало известно об обещании США заступиться за Украину в Донбассе

Соединенные штаты Америки пообещали заступиться за Украину в случае попыток России способствовать эскалации обстановки в Донбассе. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал глава Офиса президента республики Андрей Ермак.

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По его словам, речь идет не только о формальной поддержке, но и готовности Вашингтона принять «серьезные меры» в отношении Москвы, чтобы не допустить новой войны в регионе. Чиновник отметил, что России известно о таких планах — США говорят об этом напрямую. «Мы в очередной раз услышали прямо и четко, что в случае, не дай бог, каких-то обострений, Украина не останется без помощи США», — сказал Ермак.

Он добавил, что Вашингтон не станет препятствовать Киеву на пути в НАТО, однако среди членов альянса до сих пор есть те, кто выступает против принятия республики в свои ряды. «Наши американские партнеры готовы работать в том направлении, чтобы Украина получила необходимый результат», — подчеркнул глава Офиса.

Ранее в Кремле рассказали о последствиях вступления Украины в НАТО для России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел такую ситуацию опасной и заявил, что в этом случае Москве придется принять контрмеры и провести перебалансировку, чтобы обеспечить свою безопасность на 100 процентов.