Китайская отрасль стала жертвой глобальной проблемы

Поставки электромобилей от китайских компаний Nio и Xpeng в августе упали. Как сообщает CNBC, отрасль стала жертвой глобального дефицита чипов и перебоев в цепочках поставок, вызванных местными локдаунами из-за коронавируса.

В августе Nio поставила 5880 электрокаров, в то время как в июле эта цифра составляла 7931. Компания также снизила прогноз поставок на третий квартал 2021 года с 23-25 тысяч автомобилей до 22 500 – 23 500. Снижение производства Nio объяснил «неопределенностью и нестабильностью снабжения полупроводниками». При этом компания заявила о максимальном объеме новых заказов за август, что показывает разрыв между спросом и предложением на автомобильном рынке.

Xpeng заявила, что поставила 7214 электромобилей в августе, а в июле их количество было 8040. Падение объемов отчасти объясняется обновлением одной из моделей, поставки которой начнутся в сентябре. Во время совещания в июле исполнительный директор Xpeng Хэ Сяопэн заявил, что нехватка полупроводников остается самой большой проблемой для компании. Он ожидает, что в четвертом квартале объем поставок составит 15 тысяч электромобилей.

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Li Auto — единственная компания из трех китайских лидеров в области производства электромобилей, которая зарегистрировала рост поставок в августе в сравнении с предыдущим месяцем. Всего Li Auto поставила 9 443 своей единственной модели Li ONE — этот показатель на 9,8 процента выше июльский цифр.

Несмотря на сокращение поставок, китайские производители электромобилей справляются с дефицитом микрочипов лучше коллег по индустрии. Volvo и Audi остановили производство на своих заводах, а Toyota урезала планы по созданию новых машин на 40 процентов (https://lenta.ru/news/2021/08/19/toyatsokr/). Пострадал и главный конкурент электромобильный компаний: Tesla прекратила выпуск электрокаров на своих заводах в Китае.