Сбивший китайскую ракету из ПЗРК российский зенитчик объяснил свой успех

Российский офицер, командир подразделения стрелков-зенитчиков лейтенант Сергей Маенков, ставший единственным участником конкурса «Чистое небо», который смог поразить из ПЗРК «Игла-С» китайскую ракету TY-300D, объяснил свой успех на соревнованиях. Его слова в пятницу, 3 сентября, приводит «Московский комсомолец».

Маенков окончил Военную академию войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил в Смоленске в 2020 году, а затем был направлен командиром взвода на Курилы, на остров Кунашир. Еще во время учебы он принимал участие в конкурсах зенитчиков. Так, в 2018-м офицер в составе команды занял второе место на Всеармейских соревнованиях в Ейске.

Решение выступить на «Чистом небе» в Китае Маенков принял в 2020 году, когда уже проходил службу на Кунашире — такое задание ему дал командир дивизиона.

«Перед Китаем у нас был почти двухмесячный тренировочный процесс. Он проходил на базе учебного центра в Ейске и на полигоне Капустин Яр в Астраханской области... Физически было тяжело. Приходилось где-то ломать себя, заставлять тренироваться, даже если устал. Но иначе невозможно достичь результата», — рассказал офицер. Он также пояснил, что в ходе тренировок с ПЗРК в первую очередь необходимо анализировать каждый свой шаг и «думать головой».

Комментируя свой успех на «Чистом небе», Маенков отметил, что в первую очередь он связан именно с тренировками. «Ну, и немножко везения, наверное», — уточнил он.

Ранее в сети появилось видео с выстрелом Маенкова по китайской ракете TY-300D из ПЗРК «Игла-С». Отмечалось, что на участке боевой стрельбы офицер единственный из всех участников соревнований поразил прямым попаданием китайскую ракету-мишень, которая имитировала высокоскоростную воздушную цель на высоте 1,5 километра.

Армейские международные игры проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 стран, включая Россию. Участие в них принимают военные из более чем 40 государств. В Китае, в частности, проходят такие конкурсы, как «Суворовский натиск», «Чистое небо» и «Безопасная среда».