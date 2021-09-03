В ЛНР предупредили Зеленского о последствиях невыполнения Минских соглашений

Украина будет использовать американскую военную помощь для продолжения обстрелов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Отказ от Минских соглашений чреват для Киева «малопрогнозируемыми последствиями». Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, пишет «Луганский информационный центр».

По его словам, 60 миллионов долларов, которые президент Украины Владимир Зеленский «выпросил» у США во время своего визита в Вашингтон, будут использованы для закупки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. «Вместо мирного урегулирования конфликта на юго-востоке страны он при первой же возможности выпрашивает деньги на войну, которую обещал закончить, когда сел в президентское кресло», — отметил Пасечник.

Глава республики также предупредил украинского лидера о последствиях невыполнения Минских соглашений. Он подчеркнул, что отказ от договоренностей чреват «малопрогнозируемыми последствиями» для Украины. «Если вам уже наплевать на жителей Донбасса, то подумайте хотя бы о рядовых украинцах и стране, в которой они и вы живете. Хорошо подумайте!» — заключил Пасечник.

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Ранее вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил о бесперспективности Минских соглашений. По его мнению, они являются «мертвой историей» и не сыграют значительной роли в урегулировании конфликта в Донбассе.

31 августа министр обороны Украины Андрей Таран и глава оборонного ведомства США Ллойд Остин в присутствии Зеленского подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства, расширяющее военное сотрудничество двух стран.