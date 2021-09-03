Обвиняемым в пытках задержанных сотрудникам СКР отменили приговор

Красноярский краевой суд отменил приговор двум сотрудникам Следственного комитета России (СКР) по Богучанскому району, обвиняемым в пытках и избиении задержанных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

В ведомстве сообщили, что приговор отменен за нарушения общих условий судебного разбирательства и принципа состязательности сторон. Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд Богучанского района в новом составе.

Сотрудникам СКР выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, которая действовала до приговора.

Сотрудникам районного управления ведомства вменяется статья 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Они были приговорены к трем с половиной и четырем годам лишения свободы с содержанием под стражей.

По версии следствия, в апреле 2019 года обвиняемые, будучи сотрудниками СКР, заподозрили двух 18-летних жителей поселка Пинчуга в краже ноутбука из служебного кабинета. Полицейский доставил в отделение предполагаемых воров, которых избили следователи. Они пытали молодых людей с помощью электрошокера и наручников, требуя признаться в краже. После того как не получилось получить признания, следователи отпустили потерпевших домой. Молодые люди рассказали о случившемся родителям, которые обратились в правоохранительные органы.