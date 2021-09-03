США включили Эстонию в список самых опасных для туристов стран

Государственный департамент США включил Эстонию в список самых опасных для туристов стран

Государственный департамент США включил Эстонию в список стран с высоким уровнем опасности — из-за угрозы заражения коронавирусом. Соответсвующие рекомендации ведомство опубликовало для американских путешественников.

По информации эстонского издания Postimees, в список также вошли Азербайджан, Лаос, Швейцария, Сент-Люсия, Оман и Северная Македония. Сообщается, что американцам не рекомендуют посещать эти страны из-за повышенного риска инфицирования COVID-19, угрозы терроризма или нестабильной политической ситуации.

Ранее Европейский союз рекомендовал входящим в него странам восстановить ограничения, связанные с коронавирусом, и запретить въезд туристов из США, Израиля, Косово, Ливана, Черногории и Северной Македонии.