Швыдкой оценил вероятность отмены ограничений из-за COVID-19 в театрах

Михаил Швыдкой: ограничения в связи с COVID-19 будут сняты не раньше 2022 года

Худрук Московского театра мюзикла и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что снятия ограничений на посещения театров следует ждать не раньше весны 2022 года. Его слова передает ТАСС.

По мнению Швыдкого, ситуация с пандемией COVID-19 остается напряженной, несмотря на усилия врачей. «С моей точки зрения, если мы вернемся к нормальной жизни следующей весной — это будет большое счастье», — сказал он.

Швыдкой также сообщил, что все сотрудники Московского театра мюзикла имеют подтвержденный иммунитет против новой коронавирусной инфекции, так как или уже переболели, или вакцинировались.

Однако он заметил, что переход театра к формату «ковид-фри» невозможен, из-за того, что большинство зрителей заявили о неготовности предъявить QR-код для посещения спектаклей.

На сегодняшний день московские учреждения культуры могут принимать до 50 процентов зрителей, но не более 500 человек, или же ввести формат «ковид-фри», который предусматривает проверку у зрителей QR-кодов.

В июне сообщалось, что министр культуры России Ольга Любимова дала оценку влиянию пандемии COVID-19 на культуру. По ее словам, в России удалось избежать массовых увольнений работников учреждений культуры, благодаря их адаптации к пандемии.