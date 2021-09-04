Ученые определили самую болезненную породу собак

Ученые Уппсальского университета Швеции определили самую болезненную породу собак. Об этом сообщает New Scientist.

В ходе селекции многие собаки приобрели различные болезнетворные генетические мутации. Исследователи секвенировали 20 животных восьми самых популярных пород, среди которых бигли, немецкие овчарки и ретриверы.

Выяснилось, что кавалер-кинг-чарльз-спаниель является самой болезненной породой собак. Они имеют наибольшее количество опасных генетических вариантов. По данным ученых, генетические варианты у них связаны с сердечной недостаточностью.

Ранее исследователи из Германии выяснили, что собаки обладают способностью распознавать, были ли действия человека намеренными или ненамеренными. За время сосуществования с человеком собаки приучились реагировать на его действия. Однако понимают ли питомцы, что собирается сделать человек в том или ином случае, неясно. Способность воспринимать или осознавать существование намерений другого —это один из краеугольных концептов «теории разума», модели психического состояния, которая, как считается, свойственна только человеку.