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Вертолет Путина показали изнутри

Вертолет президента России Владимира Путина показали на видео
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Вертолет президента РФ Владимира Путина описали словами «скромно и тесно». Соответствующая запись появилась в Telegram-канале «Пул 3».

На опубликованных кадрах видно, как глава государства поднимается на борт вертолета, где его приветствует командир летательного средства. Далее камера перемещается внутри вертолета, где вместе с российским лидером находится глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

На видео можно заметить, что Путин и Рогозин сидят напротив друг друга на креслах, остальные спутники главы государства располагаются с правой стороны на диване. «Скромно и тесно», — описали интерьер летательного средства авторы Telegram-канала.

В сентябре 2020 года вертолет президента попал на видео во время пролета над центром Москвы. На кадрах заметно, что летательный аппарат постепенно снижает высоту. При этом находился ли Владимир Путина на борту, не уточняется.

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