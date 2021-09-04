Китайские техногиганты поплатились за благотворительность

Крупнейшим в Китае технологическим компаниям пришлось поплатиться за поддержку курса правительства, которое недавно объявило о политике «всеобщего процветания». Семь техногигантов, объявлявших о благотворительных взносах, сталкивались с падением акций, пишет Bloomberg.

Самой последней из технологических гигантов Китая сообщила о пожертвованиях Alibaba Group. Компания 2 сентября пообещала в ближайшие пять лет выделить 15,5 миллиарда долларов на развитие небольших технологических фирм. После заявления акции компании на Нью-йоркской бирже упали на 0,7 процента и закрылись по цене 172 доллара за штуку, хотя на бирже в Гонконге бумаги дорожали.

Сильнее всего после объявления о пожертвованиях ценные бумаги подешевели у компании Pinduoduo. На торговой сессии 18 марта они упали на 5,1 процента, до 142 долларов за штуку. Акции Lenovo после благотворительного взноса 1 апреля потеряли 2,4 процента и торговались по 1,4 доллара, а котировки Meituan 4 июня снизились на 1,7 процента, до 38,9 доллара.

Ценные бумаги Xiaomi и Offcn Education пострадали от благотворительности не так сильно — они стали дешевле на 0,5 процента и торговались по 3,6 доллара 19 июля и 5,1 доллара 3 марта соответственно.

В 2021 году миллиардеры Китая отдали на благо страны рекордную сумму — 5 миллиардов долларов. Рост финансовой помощи можно соотнести с позицией председателя КНР Си Цзиньпина, говорящего о важности «всеобщего процветания» — сокращения разницы в достатке между богатыми и бедными.