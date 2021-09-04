Трамп решил продать свой отель в Вашингтоне

Дональд Трамп решил продать свою гостиницу на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне

Бывший президент США Дональд Трамп ведет переговоры о продаже своего отеля в Вашингтоне, округ Колумбия. Об этом сообщает РИА Новости.

Гостиница, принадлежащая Трампу, находится на Пенсильвания-авеню — главной улице столицы США — в 500 метрах от Белого дома и в одном километре от Капитолия.

Детали сделки пока не разглашаются, но сообщается, что переговоры находятся в продвинутой стадии. Права на недвижимость должны быть проданы компании-застройщику, которая будет вести переговоры с гостиничными брендами, готовыми заняться администрированием собственности.

Ранее сообщалось, что Дональду Трампу вернут около миллиона долларов (около 73 миллионов рублей) за налоги на небоскреб в городе Чикаго, штат Иллинойс. Местные власти переоценили стоимость номеров и помещений здания и Трамп заплатил значительно большую сумму, чем требовалось.