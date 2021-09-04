Перечислены правила безопасного использования умных часов

Профессиональный дерматолог посоветовал сильно не затягивать ремешок умных часов при носке. Об этом сообщает телеканал WSOCTV.

По словам доктора Стивена Фельдмана (Steven Feldman) из Баптистского медицинского центра Уэйк-Форест (США), появление раздражения и сыпи возможно при неправильной носке часов. В частности, корпус Apple Watch содержит в себе никель, который может вызвать аллергическую реакцию. Также медик перечислил и другие правила использования устройства. Например, часто пользователи застегивают ремешок гаджета слишком плотно, чтобы получить более точные показатели со встроенного пульсометра. Это может вызвать раздражение.

При этом специалист считает, что случаи появление сыпи или сильной аллергической реакции крайне редки. «Я бы даже не беспокоился об этом. Я думаю, что это настолько необычное явление, что я бы не стал обращать на это внимание», — заметил Стивен Фельдман. Так или иначе, доктор все равно рекомендовал примерить часы перед покупкой в магазине.

Журналисты также привели рекомендации по использованию умных часов от Apple. Специалисты компании рекомендуют держать кожу под носимым устройством чистой и сухой, а также не застегивать ремешок слишком туго или, наоборот, слишком свободно.

Ранее американские ученые оценили влияние смартфонов серии iPhone 12 на медицинскую технику. Специалисты отметили, что из-за находящегося под корпусом телефона магнита устройство может вызвать сбой в работе электрокардиостимуляторов (ЭКС) и кардиовертеров-дефибрилляторов. В этой связи медики рекомендовали держать смартфон на расстоянии от медицинских приборов.