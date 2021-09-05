Авиационный инженер рассказал о пугающих пассажиров звуках при взлете

Авиационный инженер объяснил пугающие пассажиров звуки при взлете самолета работой двигателя. Об этом специалист заявил в интервью сервису поездок и путешествий «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Эксперт рассказал, что для того, чтобы воздушное судно смогло идти против силы гравитации, ему необходимо набрать мощность — поэтому чаще всего двигатель самолета шумит при наборе высоты. К тому же во время полета над облаками или во влажном воздухе лайнер также будет издавать жужжащие звуки, так как снова потребуется больше усилий для преодоления препятствия.

Кроме того, инженер пояснил, что проблему шума в салоне самолета невозможно решить в полете. Если пилот зафиксирует какие-либо отклонения от нормы во время выполнения рейса, инженеры будут выяснять причины излишнего гудения или вибрации после посадки.

По этой причине командиру воздушного судна важно, чтобы во время взлета и посадки шторки иллюминаторов были открыты. Так, пассажиры могут заметить какие-то проблемы с лайнером и сообщить об этом членам экипажа. Также это необходимо для адаптации к освещению, что особенно важно при аварийной посадке.

Помимо прочего, авиационный инженер рассказал, почему во время взлета может мигать освещение. Так, иногда свет в салоне недолго моргает из-за смены источника электроэнергии. Вначале лайнер питается от наземной станции, потом переключается на вспомогательную силовую установку, а при заведении мотора воздушного судна — от двигателя самолета.

Ранее в августе стюардесса назвала самые необходимые предметы в полете. Так, бортпроводница всегда берет с собой отдельную сумку для еды, чтобы не тратить время и деньги на покупку дорогостоящих невкусных обедов в аэропортах, а чтобы поддерживать в ней холодную температуру, девушка кладет приготовленные блюда в специальный контейнер, а затем обкладывает его мешочками со льдом.