«Биокад» заявил об отсутствии побочных эффектов своей вакцины от коронавируса

Гендиректор «Биокад» Морозов сообщил, что первый пациент получил первую дозу вакцины

Российская биотехнологическая компания «Биокад» приступила к первой фазе испытаний рекомбинантной векторной вакцины BCD-250 от коронавируса. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщил генеральный директор компании Дмитрий Морозов, передает «Интерфакс».

По его словам, первый пациент уже получил первую дозу вакцины.

«Все хорошо, никаких побочек», — заявил Морозов.

В июле стало известно, что Минздрав России выдал компании «Биокад» разрешение на проведение первой и второй фазы клинических исследований вакцины.

Планируется, что в испытаниях примут участие 360 пациентов. Сообщалось, что исследование завершится 31 декабря 2026 года.

В беседе с «Лентой.ру» 17 августа врач-иммунолог Николай Крючков рассказывал, что вакцина, которую разрабатывает «Биокад», похожа на другой российский препарат от коронавируса — «Спутник V». Он отметил, что препарат тоже векторный, но не аденовирусный, а аденоассоциированный.

