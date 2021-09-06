Бывший премьер Британии назвал исламизм угрозой первого порядка

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр назвал исламизм угрозой не только для стран Запада, но и для международного сообщества. Речь политика опубликована на сайте Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI).

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По словам Блэра, радикальная идеология и насилие, что она порождает, — это опасность первого порядка. Он подчеркивает, что теракты 11 сентября 2001 года могут повториться, если в мире не найдется силы, способной сдерживать распространение угроз.

Политик отметил, что западные страны потеряли способность к стратегическому планированию, а краткосрочные политические задачи полностью вытеснили долгосрочные. Блэр заявляет, что НАТО и европейские государства должны научиться действовать без поддержки Соединенных Штатов, так как ясно, что «Америка решила в обозримом будущем максимально ограничивать проведение военных операций».

«После падения режима в Афганистане ведущим странам мира особенно нужно объединиться, чтобы выработать согласованную стратегию [против исламизма]. Россия и Китай тоже заинтересованы в борьбе с этой идеологией, а самых верных союзников мы сможем найти в мусульманских странах, включая страны Ближнего Востока, жители которых хотят освободить свою религию от влияния экстремизма», — заключил бывший британский премьер.

В августе профессор лондонского университета Birkbeck Роберт Сингх заявил, что вывод войск из Афганистана может привести к всплеску исламского радикализма и терроризма по всему миру. По его словам, террористические группировки вроде «Талибана», «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (запрещены в РФ) объединятся и будут устраивать атаки по всему миру.