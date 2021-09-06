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Внучка Байдена объявила о помолвке

Внучка президента США Джо Байдена Наоми объявила о помолвке с бойфрендом Питером Нилом
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Фото: @naomibiden

Внучка президента США Джо Байдена Наоми Байден объявила о помолвке со своим бойфрендом Питером Нилом. Девушка рассказала об этом в своем Instagram.

27-летняя внучка американского лидера выложила совместную фотографию с Нилом. На пальце у девушки видно обручальное кольцо с бриллиантом. «Навсегда», — написала она под фото и добавила эмодзи в виде сердечка. Судя по геолокации, снимок был сделан в долине Джексон-Хоул в американском штате Вайоминг.

Ранее сообщалось, что Байден забыл название песни, которая играла на свадебной церемонии его дочери. Американский лидер упомянул о католическом гимне, который он попросил сыграть на бракосочетании, однако забыл название композиции. «У меня сейчас совершенно вылетело из головы... Какую песню играют, когда все сидят на стульях? Я не могу вспомнить», — заявил он.

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