Императорская семья Японии захотела усыновлять аристократов

Правительство Японии рассматривает возможность внесения изменений в Закон об Императорском доме для сохранения династии императора Нарухито. Об этом сообщает Daily Mail.

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Согласно действующему законодательству, только ребенок мужского пола, потомок императора-мужчины, может взойти на трон. В родословной Нарухито осталось только четыре подходящих кандидата, все они, кроме одного, старше 55 лет. При этом гарантии, что у 15-летнего принца Хисахито когда-либо родится сын, не существует.

Учитывая это, японские власти захотели дать возможность 85-летнему принцу Хитачи усыновить аристократа и сделать его своим наследником. По данным газеты, принцу и его жене разрешат усыновлять исключительно потомков бывших аристократических и императорских семей, чтобы сохранить «имперский статус» родословной.

Инициатива правительства вызвала резкую критику в японском обществе. Многие подданные полагают, что очевидным решением этой проблемы могла бы стать отмена запрета на интронизацию женщин. Это позволило бы как сохранить кровную преемственность династии, так и защитить страну от кризиса престолонаследования.

В июле император Японии Нарухито сделал прививку от коронавируса. Какая именно вакцина была использована, не сообщается. В июне прививку от коронавируса уже сделали его родители — почетный император Японии Акихито и почетная императрица Митико.