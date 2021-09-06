Мир
 
Последние новости
Стало известно о последних днях жизни Бельмондо
Застрявшего за границей россиянина захотели экстрадировать в США за хакерство
Россиянина посадили на 15 лет за убийство инвалида из-за лая собаки
Привычка спать голым оказалась опасной
Названы сроки запуска в Москве первого водородного автобуса
МВД заявило об установлении причин гибели лидера белорусских эмигрантов в Киеве
В украинском банке отказались принимать рубли с изображением Крыма
Мистическое исчезновение туриста на популярном курорте обескуражило полицию
Макрон назвал Бельмондо национальным достоянием Франции
Однокурсники поступившей в девять лет в МГУ россиянки столкнулись с трудностями
Новости партнеров
Прослушать новость

Императорская семья Японии захотела усыновлять аристократов

Власти Японии рассматривают возможность внесения изменений в Закон об императорском доме
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: The Imperial Household Agency of Japan / AP

Правительство Японии рассматривает возможность внесения изменений в Закон об Императорском доме для сохранения династии императора Нарухито. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно действующему законодательству, только ребенок мужского пола, потомок императора-мужчины, может взойти на трон. В родословной Нарухито осталось только четыре подходящих кандидата, все они, кроме одного, старше 55 лет. При этом гарантии, что у 15-летнего принца Хисахито когда-либо родится сын, не существует.

Учитывая это, японские власти захотели дать возможность 85-летнему принцу Хитачи усыновить аристократа и сделать его своим наследником. По данным газеты, принцу и его жене разрешат усыновлять исключительно потомков бывших аристократических и императорских семей, чтобы сохранить «имперский статус» родословной.

Инициатива правительства вызвала резкую критику в японском обществе. Многие подданные полагают, что очевидным решением этой проблемы могла бы стать отмена запрета на интронизацию женщин. Это позволило бы как сохранить кровную преемственность династии, так и защитить страну от кризиса престолонаследования.

В июле император Японии Нарухито сделал прививку от коронавируса. Какая именно вакцина была использована, не сообщается. В июне прививку от коронавируса уже сделали его родители — почетный император Японии Акихито и почетная императрица Митико.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Император Японии сделал прививку от коронавируса
Отрекшийся император Японии потерял сознание
Япония возвела императора на престол и объявила амнистию