Отрекшийся император Японии потерял сознание

Почетный император Японии Акихито во время завтрака на короткое время потерял сознание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в среду, 29 января. Супруга с помощью тревожной кнопки вызвала медиков, медосмотр не выявил никаких проблем со здоровьем 86-летнего монарха.

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Уже на следующий день Акихито вновь присутствовал за завтраком.

Император Акихито отрекся от престола в апреле 2019 года. Он являлся 125-м императором Японии. Считается, что он ведет свое происхождение от императора Дзимму, коронованного около 660 года до нашей эры. Он занял трон в 1989 году. Летом 2017 года парламент принял закон, позволяющий ему отречься от престола — подобного прецедента в Японии не было на протяжении двух столетий.

Новым императором стал наследный принц Нарухито.

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