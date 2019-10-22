Япония возвела императора на престол и объявила амнистию

Японский император Нарухито официально возведен на престол во время церемонии в Императорском дворце. Об этом пишет Kyodo.
Традиционная интронизация прошла в присутствии 2 тысяч гостей, в том числе представителей 190 стран и международных организаций. «Настоящим я клянусь, что буду действовать в соответствии с Конституцией и выполнять свою обязанность как символ государства и единства народа Японии», — заявил 59-летний монарх с пьедестала, на котором расположен трон такамикура.
Безопасность церемонии обеспечивали 26 тысяч полицейских. Вечером Нарухито и его супруга Масако появятся на придворном банкете. Первоначально после интронизации был запланирован парад, однако его перенесли на ноябрь из-за недавнего смертельного тайфуна.
Газета Mainichi также сообщает, что по случаю церемонии в Японии решили помиловать около 550 тысяч человек, совершивших мелкие преступления не менее трех лет назад. Большинство из них — нарушители правил дорожного движения. Всех попавших под амнистию восстановят в гражданских правах, при этом она не коснется осужденных или приговоренных к каторжным работам. Последняя амнистия в Японии была объявлена в 1993 году по случаю брака Нарухито и Масако.
В целом церемония возведения на престол состоит из трех частей. Во время первой новому императору передают святыни, символы власти: это меч, ожерелье и зеркало. Вторая часть — непосредственно интронизация. Третья часть — обряд дайдзёсай, во время которого император молится за благосостояние народа и хороший урожай, а также «трапезничает с богами».
Церемония интронизации прошла через полгода после того, как Нарухито получил полномочия монарха. До этого от престола отрекся его отец Акихито. Он стал первым монархом за 200 лет, который ушел с поста. Со вступлением кронпринца на престол в Японии началась новая эра под названием Рэйва — «прекрасная гармония».