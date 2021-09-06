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В Совфеде оценили закрепляющий понятие «геноцид народов СССР» законопроект

Сенатор Клишас поддержал инициативу генпрокурора Краснова о закреплении понятия «геноцид»
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Фото: РИА Новости

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству оценил инициативу генпрокурора Игоря Краснова о нормативном закреплении понятий «нацизм», «фашизм» и «геноцид народов Советского Союза». Об этом заявил глава комитета Андрей Клишас, сообщает ТАСС в понедельник, 6 сентября.

Сенатор добавил, что парламентарии начнут готовить соответствующие предложения совместно с Генеральной прокуратурой.

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Ранее сообщалось, что в России подготовлен законопроект, нормативно закрепляющий понятия «нацизм», «фашизм» и «геноцид народов Советского Союза». Об этом рассказал генпрокурор Игорь Краснов.

Уточняется, что инициатива закрепляет незыблемость принципов международного права, которые признаны Уставом Нюрнбергского международного военного трибунала.

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