В Совфеде оценили закрепляющий понятие «геноцид народов СССР» законопроект

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству оценил инициативу генпрокурора Игоря Краснова о нормативном закреплении понятий «нацизм», «фашизм» и «геноцид народов Советского Союза». Об этом заявил глава комитета Андрей Клишас, сообщает ТАСС в понедельник, 6 сентября.

Сенатор добавил, что парламентарии начнут готовить соответствующие предложения совместно с Генеральной прокуратурой.

Ранее сообщалось, что в России подготовлен законопроект, нормативно закрепляющий понятия «нацизм», «фашизм» и «геноцид народов Советского Союза». Об этом рассказал генпрокурор Игорь Краснов.

Уточняется, что инициатива закрепляет незыблемость принципов международного права, которые признаны Уставом Нюрнбергского международного военного трибунала.