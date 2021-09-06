«Нахлобучившая» государство российская отрасль столкнулась с падением цен

Экспортные цены на российскую продукцию черной металлургии начали падать на фоне уменьшения спроса в Евросоюзе, пишет «Коммерсантъ». За август российский горячекатаный прокат подешевел на 6 процентов на базисе FOB (доставка товара на судно за счет продавца) Черное море, указали специалисты «ВТБ Капитал».

В России производители снизили цены на прокат в сентябре на 10 процентов, говорится в обзоре. Стоимость стала снижаться еще с июля, и после того, как с 1 августа правительство ввело экспортные пошлины для отрасли, ранее обвиненной в «нахлобучивании» государства, внутренние цены стали уже на 20 процентов меньше июньского уровня. Впрочем, ожидалось снижение еще более значительное — до 30 процентов.

С волатильностью цен отрасль сталкивается традиционно, утверждают в «Северстали»: стоимость может меняться вплоть до 80 процентов в течение года. Пик в этом году был в мае-июне, а с июля цены стали падать. Там ожидают дальнейшей небольшой коррекции цен в связи с окончанием строительного сезона, но «в 2022 году средние цены, скорее всего, будут выше исторических уровней с постепенным возвратом к ним только в 2023 году». В НЛМК и ММК комментариев не предоставили.

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Введение экспортных пошлин стало ответом на удорожание государственных строек. Ассоциация «Русская сталь» оценивала снижение прибыли металлургов из-за пошлин в 150–180 миллиардов рублей.

В Минпромторге сообщали, что предпосылок для продления пошлин в следующий год не видят — срок их действия истекает в конце декабря, — однако пересмотр в этом году маловероятен. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отметил, что взлет цен на стальной прокат ожидаемо имел временный характер и поддерживался высокой стоимостью сырья. С ужесточением политики европейских регуляторов и регуляторов США она также должна снижаться, и вероятность, что пошлины на экспорт распространят на следующий год, невелика. «Тем не менее достигнутые в этом году уровни цен на стальной прокат и сырье очень высоки, поэтому мы ждем существенной коррекции в течение ближайших двух-трех лет», — добавил он.

При этом замминистра финансов Алексей Сазанов 31 августа сообщил, что сейчас обсуждаются варианты изменения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который берут с металлургической промышленности. Новые решения могут быть готовы к октябрю, а пока окончательных предложений нет. В целом идея состоит в введении гибкого НДПИ с привязкой к ситуации на мировых рынках.

